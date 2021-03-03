"محلية النواب": الإعلام الوطني يعرض الحل.. والصحافة شريك في تشكيل الوعي العام

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الإعلام والصحافة الوطنية في تشكيل الوعي العام لدى المواطنين، مؤكدا الدور الوطني الذي تلعبه الصحافة الوطنية في خدمة الدولة والمجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، في حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وممثلين عن وزارات وهيئات أخرى.

ولفت إلى أن الإعلام الوطني، هو الذي يعرض الحل وليس هدم الدولة عبر التنظير، مشيرا إلى أهمية عرض المشاكل مع إبراز الحلول والتواصل مع أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن المجلس يؤمن بضرورة التعاون والتنسيق مع الحكومة لعرض المشكلات وتوفير الحلول باعتبار هدف الجميع هو الصالح العام وخدمة المواطنين.

وشدد السجيني، على أن مجلس النواب هو صوت الشعب والمعبر عنه وإن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح الأداء شكليا، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن والمواطن والصالح العام.

وناقشت اللجنة، في حضور محافظ القاهرة، عددا من القضايا والملفات المطروحة من قبل نواب القاهرة بشأن توقف أو عدم توفير مشروعات في دوائرهم.

وأوصت اللجنة بتوجيه وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماع مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزارة الآثار، وممثل عن محافظة القاهرة لبحث هذه القضايا والعمل على حلها.

ونوه إلى ضرورة التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجه الدولة والمواطنين، مؤكدين على أن مصر تعيش مرحلة بناء لم تشهدها من قبل.