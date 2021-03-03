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سحب ترشيح تاندين.. أول هزيمة لبايدن في مجلس الشيوخ

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سحب ترشيح تاندين.. أول هزيمة لبايدن في مجلس الشيوخ سحب ترشيح تاندين.. أول هزيمة لبايدن في مجلس الشيوخ
بعد أن أعلن عدد من السيناتورات أنهم سيُصوّتون ضد تثبيتها

سحب ترشيح تاندين.. أول هزيمة لبايدن في مجلس الشيوخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان له: "لقد قبلتُ طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية".

وأتى هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من السيناتورات الجمهوريين المعتدلين -بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد- أنهم سيصوّتون ضد تثبيت "تاندين" في هذا المنصب.

ومنذ الإعلان عن ترشيحها، أصبحت "تاندين" هدفًا لانتقادات من سيناتورات من كلا الحزبين؛ إذ قال الجمهوريون إنهم غاضبون من الانتقادات العنيفة التي وجهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ؛ بينما اعتبرها التقدميون المقربون من السيناتور بيرني ساندرز وسطية للغاية.

لكن رصاصة الرحمة على ترشيحها أطلقها في النهاية السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين الذي قال في أواخر فبراير: "أعتقد أنه سيكون لتصريحاتها المتحزبة بشكل مبالغ فيه تداعيات سامة وسلبية على علاقة العمل المهمة بين أعضاء الكونجرس ومدير مكتب الإدارة والموازنة المقبل"؛ مضيفًا: "لهذا السبب لا يمكنني أن أؤيد تعيينها".

ويتمتع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في أو رفضها. ويتم تثبيت الترشيحات الرئاسية بأغلبية 51 صوتًا على الأقل وفق " اليوم".

ولدى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أغلبية جد ضئيلة؛ إذ إنهم يتقاسمون المجلس مناصفة مع الجمهوريين (50- 50)؛ لكن نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تشغل دستوريًّا منصب رئيسة المجلس؛ يمكنها التصويت حين تشاء؛ مما يُمَكّنها عند الاقتضاء من ترجيح الكفة لصالح حزبها الديمقراطي.

ويعني ميزان القوى هذا أن انشقاق أي سيناتور ديمقراطي لا بد أن يعوض بصوت سيناتور جمهوري. وقد حاول البيت الأبيض الثلاثاء إقناع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالتصويت لتاندين؛ لكن محاولته فشلت على ما يبدو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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