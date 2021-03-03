أمطار ليومين وشبورة 4 أيام.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لـ 6 أيام

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مصراوي Masrawy

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال 6 أيام مقبلة بداية من غد الأربعاء 3 مارس وحتى الإثنين 8 مارس وذلك على النحو التالي:

الأربعاء 3 مارس:

ـ أمطار متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 70%، على مناطق من (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش).

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 60% على مناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية).

ـ فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ـ اضطراب الملاحة البحرية، على غرب البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.75 ـ 3.25 متر) على البحر الأحمر وارتفاع الموج (2.5 ـ 3.5).

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الخميس 4 مارس:

ـ أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 60%، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الجمعة 5 مارس وحتى الإثنين 8 مارس:

ـ شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.​