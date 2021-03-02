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"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية "التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهرت وزارة التجارة بوكيل منشأة تجارية والمشرف من جنسية يمنية بمحافظة خميس مشيط إثر صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتواصل وزارة التجارة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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