أخبار عاجلة

سويسرا تصوت في استفتاء على حظر ارتداء أغطية الوجه -
حدث ليلاً| انخفاض الوفيات بكورونا وتفاصيل الرئيس وبائع الفاكهة -
شبورة مائية وارتفاع 5 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 72 ساعة -
نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

Print
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح
"جيش العدل" استهدف حافلة تابعة للحرس

إصابة عنصر من

أُصيب عنصر في الحرس الثوري الإيراني وفقد آخر، اليوم (الثلاثاء) في هجوم مسلح لجماعة "جيش العدل" على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق البلاد.

وذكر الحرس في بيان أورده " اليوم"، أن عناصر من "جيش العدل" هاجمت القوات الهندسية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بام بشت بمحافظة سراوان بإقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد، حيث كانت القوة تعمل على شق الطرق في إحدى القرى.

و"جيش العدل" جماعة معارضة في إقليم سيستان وبلوشيستان في إيران، وبدأ نشاطه بعد أشهر من إعدام عبد الملك ريغي زعيم حركة "جند الله" البلوشية بعد اعتقاله خلال محاولته السفر إلى قرقيزستان عبر إرغام الطائرة، التي كانت تقله على الهبوط في بندر عباس جنوبي البلد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا والصحة العالمية تبحثان إدراج لقاح "سبوتنيك في" في القائمة المعتمدة للاستخدام الطارئ

روسيا والصحة العالمية تبحثان إدراج لقاح "سبوتنيك في" في القائمة المعتمدة للاستخدام الطارئ

سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة أي تدخلات خارجية بشؤونها

سوريا تؤكد تضامنها مع روسيا في مواجهة أي تدخلات خارجية بشؤونها

الصحة العالمية: وضع كورونا يتحسن في روسيا وعمليات التلقيح تدعو للتفاؤل

الصحة العالمية: وضع كورونا يتحسن في روسيا وعمليات التلقيح تدعو للتفاؤل

موسكو تطالب لندن بتوضيح بشأن تسريب وثائق حول إدارة بريطانيا حملة معادية لروسيا

موسكو تطالب لندن بتوضيح بشأن تسريب وثائق حول إدارة بريطانيا حملة معادية لروسيا

شبكة عيون الإخبارية