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شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسبوع من شهر مارس

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مصراوي Masrawy

08:30 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر خلال الفترة من الثلاثاء 2 مارس حتى الأحد 7 مارس المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الثلاثاء:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية بنسبة 70%، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

الخميس:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

السبت:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

الأحد:

- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

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