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الإمارات: أي تهديد للسعودية هو تهديد لأمننا واستقرارنا

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الإمارات: أي تهديد للسعودية هو تهديد لأمننا واستقرارنا الإمارات: أي تهديد للسعودية هو تهديد لأمننا واستقرارنا

مصراوي Masrawy

08:29 م الثلاثاء 02 مارس 2021

الإمارات - (أ ش أ)

أكدت دولة الإمارات أن أمنها وأمن المملكة العربية جزء لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.
وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - بشدة محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية من خلال طائرة مسيرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.

وأكدت أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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مصراوي Masrawy

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