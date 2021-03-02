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انتقادات دولية لاعتقال السلطات الإثيوبية عددًا من الصحفيين

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انتقادات دولية لاعتقال السلطات الإثيوبية عددًا من الصحفيين انتقادات دولية لاعتقال السلطات الإثيوبية عددًا من الصحفيين

مصراوي Masrawy

08:16 م الثلاثاء 02 مارس 2021

أديس أبابا - (بي بي سي)

اتهمت لجنةُ حماية الصحفيين الدولية، في بيان الإثيوبية بأنها تحاول ترهيب الصحفيين، وذلك على إثر اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحفيين يغطون الصراع في تيغراي شمالي البلد الأفريقي بينهم مراسل بي بي سي جيرماي جبيرو الذي قبض عليه يوم أمس الاثنين وورد أنه نُقل إلى معسكر تابع للقوات الحكومية الإثيوبية.

وتعتقد اللجنة أن الغرض من وراء الاعتقالات هو ترهيب الصحفيين وتؤكد على وجود مخاوف حقيقية بخصوص سلامة المحتجزين في ظل عدم ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ بالتواصل مع أقاربهم أو التحدث إلى محاميهم.

وتشير التقارير الواردة إلى أن قوات الحكومة الأثيوبية تحتجز في منطقة تيغراي عددا من المراسلين والمترجمين الفوريين العاملين لدى كل من وكالة الأنباء الفرنسية وجريدة فاينانشال تايمز البريطانية إضافة إلى صحفي محلي.

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