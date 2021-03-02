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النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية

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النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية

النائب العام يوجه بالقبض على شخص أطلق النار على منشأة صحية

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من قبل مركز الرصد النيابي لفيديو يظهر محتواه مواطناً يقوم بإطلاق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية، فقد صدر أمر معالي النائب العام بالقبض عليه والتحقيق معه فوراً لمعرفة الدوافع وراء جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه.

وأشار المصدر إلى أن إطلاق النار يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، فيما يواجه هذا الجاني العقوبات الجزائية المشددة لقيامه بالاعتداء على أحد المرافق الحيوية العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة معنية بالحماية الجزائية للمنشآت العامة، وبخاصة المنشآت الصحية، وحماية منسوبيها والمستفيدين منها، وأن المساس بها يضع الجاني تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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