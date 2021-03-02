★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

السعودية - (أ ش أ)

أدانت منظمة التعاون الاسلامي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية، حيث تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وشدد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وكان المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالسعودية.