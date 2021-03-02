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فرنسا تسمح باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" لكبار السن

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فرنسا تسمح باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" لكبار السن فرنسا تسمح باستخدام لقاح "أسترا زينيكا" لكبار السن

مصراوي Masrawy

12:01 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

باريس - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الاثنين، موافقتها على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد، لتطعيم كبار السن.

وقال أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي اليوم إن اللقاحات الثلاث المستخدمة حاليًا بما في ذلك لقاح أسترا أظهرت "فاعلية ملحوظة".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا أوصت في البداية بإعطاء لقاح أسترازينيكا فقط لمن تقل أعمارهم عن 65 عامًا على أساس عدم وجود بيانات كافية من التجارب السريرية بشأن فاعليته مع من هم أكبر سنًا من 65 عاما.

وكان توماس ميرتينز رئيس لجنة اللقاحات في ألمانيا قد قال في مقابلة صحفية مطلع الأسبوع الحالي إن ألمانيا قد تغير أيضا موقفها في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر توصيات جديدة في وقت قريب جدًا.

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