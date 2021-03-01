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​قطاع الأعمال العام: استثمرنا 40 مليار جنيه في 4 شركات قابضة فقط

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​قطاع الأعمال العام: استثمرنا 40 مليار جنيه في 4 شركات قابضة فقط ​قطاع الأعمال العام: استثمرنا 40 مليار جنيه في 4 شركات قابضة فقط

مصراوي Masrawy

07:46 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

أكد محمد حسونة وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم اعتماد هيكلة إدارية وفنية وتصديرية للنهوض بالشركات القابضة، ووضع البرنامج المناسب لعلاج نقاط الضعف والخسائر والمديونيات.

وأضاف حسونة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان اليوم الاثنين، أن الخسائر هي أعراض وليست المرض الحقيقي، موضحًا أنه تم وضع برنامجًا تسويقيًا وفنيًا وإداريًا وتم تطبيقه طوال سنتين ونصف ما أدى لحدوث بعض التطوير، من ضمنه قواعد الحوكمة.

وأضاف: "في حاجات كتير بدأت تؤتي ثمارها وتم سداد المديونيات لجهات سيادية في الدولة، وده حصل مع للضرائب والغاز والكهرباء والبنوك والتأمينات".

ولفت حسونة: "إحنا حريصين على التطوير في الشركات القابضة، وعلى سبيل المثال في 4 شركات فقط يتجاوز حجم الاستثمارات 40 مليار جنيه، في ظل وجود عدة بدائل للتمويل من خلال أراضي الشركات وزيادة رأس المال بالطرح في البورصة".

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