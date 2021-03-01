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أجمل 5 كابلز في حفل جولدن جلوب 2021 (صور)

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أجمل 5 كابلز في حفل جولدن جلوب 2021 (صور) أجمل 5 كابلز في حفل جولدن جلوب 2021 (صور)

مصراوي Masrawy

04:30 م الإثنين 01 مارس 2021

كتبت- أميرة حلمي

كرّم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

وهو أول حفل عالمي فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب ، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.

وعلى الرغم من أن الحفل كان افتراضيا، لكنه كان فرصة رائعة للاحتفال من المنزل خصوصا الثنائيات (الكابلز) الذين تألقوا.

في التقرير نستعرض لكم أبرز الثنائيات خلال حفل جوائز جولدن جلوب الذي يعد واحد من أهم الجوائز الأمريكية التي تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتي يصوت عليها عدد من صحفيي الوكالات الأجنبية في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لموقع "refinery29".

- ليزلي أودوم جونيور ونيكوليت روبنسون

الزوجان الموسيقيان ليزلي أودوم جونيور ونيكوليت روبنسون، تألقان بألوان زاهية، حيث أردت "أودون" فستانا طويل باللون الأصفر، بصيحة القصات المتعددة.

- نيكول كيدمان وكيث أوربان

وانضم إلى المشاهدين أطفالهما صنداي روز وفيث مارجريت، أثناء حضورهم الحدث الافتراضي من المنزل، حيث اردتدت كيدمان فستانا باللون الأسود مزين بالفصوص على الجانبين.

- كينان طومسون ومايا رودولف

وقام خريجو برنامج Saturday Night Live، كينان طومسون ومايا رودولف، بإثارة روح الفكاهة للجمهور بمسرح هزلي شاهدهما يلعبان بمرح، فالثنائي حاز على جائزة جولدن جلوب، ظهر في إطلالة الزوجين تناغم حيث ارتدا نفس اللون مما أضفى جمالا للإطلالة.

- ستيرلينج ك.براون وسوزان كيليتشي واتسون

اجتمع نجوم This is Us (وأفضل ثنائي على شاشة التلفزيون)، ستيرلينج ك.براون وسوزان كيليتشي واتسون، على خشبة المسرح لتقديم الجوائز، حيث تألقت سوزان بفستان لامع بصيحة الشراشيب باللونين الأزرق والفضي.

- مارك روفالو وشروق كيني

مارك روفالو ظهر برفقة زوجته (وأطفالهم)، وحصد جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل - فيلم تلفزيوني بسبب دوره في فيلم I Know This Much Is True، مردتدي بدلة باللون الأسود وقميص باللون الأبيض دون تكلف برابطة عنق، البساطة كانت عنوان إطلالته.

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