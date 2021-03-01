نجمات يتألقن بالأحمر في حفل "جولدن جلوب" (صور)

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مصراوي Masrawy

كتبت- أميرة حلمي

خطفت النجمات الأنظار بإطلالتهن خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك.

وكالعادة يتربع اللون الأحمر على عرش الألوان لفساتين النجمات بالمهرجانات، وهنا نستعرض لكم أبرز الإطلالات.

- سلمى حايك

ارتدت الفنانة سلمى حايك، فستانًا مثيرًا باللون الأحمر الصارخ مكشوف الأكمام، وهو بصيحة الكتف الواحد، ويتوسطه حزام مصمم من الحرير حول منطقة الخصر، واختيار الفستان غير مناسب لأنه أبرز عيوب قوامها.

- روزاموند بايك

خطفت الفنانة روزاموند بايك أنظار متابعيها، حيث ارتدت فستانا منفوشا متعدد الطبقات باللون الأحمر، بقصة الكت، دون أكمام.

- ماريل بكالوفا

كما تألقت الفنانة ماريا بكالوفا بفستان منفوش بقصة أميرات ديزني باللون الأحمر، بقصة الكب، كما أنها نسقت كلاتش باللون البيج مع الإطلالة.

- زوري هال

وارتدت الفنانة الأمريكية زوري هال، فستانا مقسم لجزئين، كب لمنطقة الصدر، وچيب منفوش، ولكنه ظهر عير مألوف لأن القطع جاء بشكل حاد وغير متناغم.

- جانيوري جونز

وتألقت الفنانة January Jones بالأحمر الناري بحفل الجولدن جلوب، حيث ارتدت فستانل كت مكشوف عند منطقة الصدر والخصر، ومزين بالشراشيب.

وكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التي تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتي يصوت عليها عدد من صحفيي الوكالات الأجنبية في الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.