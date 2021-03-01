ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

طلت الفنانة جين سيمور فوندا خلال حضورها حفل جوائز الجولدن جلوب، ببدلة باللون الأوف وايت، مزودة بأكمام، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

واعتمدت جين مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم.

اختارت جين أن تترك شعرها منسدلا.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.