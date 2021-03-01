جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

خطفت النجمة الشهيرة "جين ليفي" أنظار متابعي حفل توزيع جوايز جولدن جلوب لعام 2021 في دورتة ال78 المقام افتراضياً في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث شارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة في العالم.

وظهرت جين ليفي في الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة جريئة وجذابة حيث ارتدت فستاناً طويل باللون الكحلي، ويتميز الفستان بقصته الجريئة على شكل السمكة، مزينا بفتحات صغيرة منتشرة في جميع أجزاء الجسم.

واعتمدت مكياجاً هادئ، وروج باللون البيبي بينك، واعتمدت إطلالة رقيقة دون تكلف واكتفت بحلق صغير في اﻷذن، واختارت تصفيفة شعر منسدلاً على كتفيها.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.