جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري

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مصراوي Masrawy

أذهلت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا ، سلمى حايك الجميع في حفل جولدن جلوب.

وخطفت سلمى الأنظار حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً أحمر كرزيًا بكم واحد مع فستان مزين باللفائف.

لتكملة مظهرها المذهل ، ارتدت الجميلة المكسيكية أيضًا أقراط وخواتم وسوار وبروش من هاري وينستون.

سلمى حايك اعتمدت تسريحة شعر ويفي لأسفل، بمكياج لا تشوبه شائبة مع أحمر شفائف متطابق.

وانطلق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم، وسط اهتمام شديد بمتابعته من قبل الملايين في كل أنحاء العالم.