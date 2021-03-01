دياني ارين تتألق بإطلالة كاجوال في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

تألقت الملحنة والكاتبة الموسيقية الأمريكية دياني ارين خلال حضورها لحفل جوائز الجولدن جلوب، بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت سويت شيرت باللون الأسود، مزود بأكمام, مع بنطلون بنفس اللون وحذاء ليتماشي مع إطلالتها.

كما نسقت مع إطلالتها اسكارف باللون المينت جرين، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل.

واعتمدت على ارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من مجموعة أساور, وحلق.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .