إيلي فانينج كاثرين بإطلالة ساحرة في حفل جولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- أميرة حلمي

تألقت إيلي فانينج كاثرين بفستان متلألئ من جوتشي وأقراط فريد لايتون مزينة بشراشيب ألماسية لجوائز جولدن جلوب لعام 2021.

الفستان من جوتشي مزود بأحزمة من الخلف مرصعا بالكريستال.

كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع، واعتمدت روج بالأحمر الناري.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .