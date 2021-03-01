بفستان غريب وإطلالة صادمة.. هكذا ظهرت سينثيا إيريفو بحفل جولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

أثارت النجمة العالمية الشهيرة " سينثيا إيريفو" ضجة بين متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث ظهرت بدون شعر بالرأس.

وشاركت سينثيا إيريفو الحفل بإطلالة غريبة تعتمد على اللون "الفسفوري"، حيث ارتدت فستانًا من هذا اللون فقط، ويتميز الفستان بقصته الكت عند الأطتفاف، بينما من أسفل بقصة منفوشة، ونسقت معه جوانتي يصل لأعلى الذراعين من اللون الأوف وايت.

واستكملت إطلالتها الغريبة، بانتعال حذاء عالي الكعب من اللون الفضي، وأضفت للإطلالة لمسة أنثوية بإرتداء قرط فضي بأذنيها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا يركز على رسمة العينين بالأيلينر.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .