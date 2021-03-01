إيما كورين بإطلالة رجالية في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

طلت الفنانة الشابة إيما كورين بإطلالة كلاسيكية ذات طابع رجولي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم.

ارتدت بليزر باللون الكافيه الفاتح, مع بنطلون بنفس اللون, وأسفله شميز باللون البيبي بلو, كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل لتتناسب مع إطلالتها.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .