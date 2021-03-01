بـ أحمر شفاه ناري وإطلالة ذكورية.. جوليا غارنر في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

ارتدت الفنانة جوليا غارنر خلال حضورها لحفل جوائز الجولدن جلوب، بليزر باللون الأزرق ذات طابع ذكوري من قماش المخمل، مزود بأكمام، ونسقت أسفله شميز باللون الأبيض.

واعتمدت جوليا مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.