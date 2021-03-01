"مارجوت روبي" بإطلالة تبرز رشاقتها في حفل جوائز جولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

خطفت النجمة الأمريكية الشهيرة "مارجوت روبي" أنظار متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم.

وشاركت مارجوت روبي الحفل من فندق بيفرلي هيلتون مور، بإطلالة شبابية حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود المنقط بالأبيض، بقصة الأوفشولدر، وأضافت له لمسة جعلته أكثر جاذبية بارتداء حزام على خصرها باللون الأسود، مما أظهر رشاقتها.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأسود، معتمدة على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بلونه الذهبي، بينما من الناحية الجمالية فاعتمدت مكياجًا ناعمًا ركزت خلاله على لون الروج الأحمر.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .