بفستان أسود ومكياج ناعم..شيرا هاس في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة شيرا هاس خلال حضورها لحفل جوائز الجولدن جلوب، بفستان باللون الأسود، كت وبدون أكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق.

واعتمدت شيرا مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واختارت شيرا تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.