أنجيلا باسيت تتألق بفستان موف في حفل الجولدن جلوب

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

ارتدت الفنانة أنجيلا باسيت خلال حضورها لحفل جوائز الجولدن جلوب، فستان طويل باللون الموف، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

واعتمدت أنجيلا مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

واختارت أنجيلا تصفيفة الشعر الضفيرة.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.