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"الخثلان": من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا إبلاغ الأولى

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"الخثلان": من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا إبلاغ الأولى "الخثلان": من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا إبلاغ الأولى
في إجابة لـ"سبق" حول ما تم تداوله بمنصات التواصل في هذا الشأن

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أن من أراد أن يتزوج الثانية فلا يلزمه شرعًا إخبار زوجته الأولى.

وتفصيلاً، جاء ذلك في إجابة لـ"سبق" من الشيخ سعد الخثلان حول فتوى تم تداولها له عبر منصات التواصل الاجتماعي حول حكم الشرع في إخفاء نبأ الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى.

وأثارت هذه الفتوى حفيظة عدد من رائدات التواصل الاجتماعي من فئة النساء اللاتي يرين أنه لا بد من إشعار الزوجة الأولى، وأخبارها بذلك، والبعض الآخر يرين أنه لا بد من الاستئذان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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