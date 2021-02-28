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"التنين" يهدف للتدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد

انطلقت اليوم الأحد مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي، والتدريب القتالي، والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

ويساهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.