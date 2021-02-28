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شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية "" و"الأمريكية" بالطائف

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"التنين" يهدف للتدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد

شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية

انطلقت اليوم الأحد مناورات تمرين (التنين) المشترك بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية بالمنطقة الغربية.

ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي، والتدريب القتالي، والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو.

ويساهم التمرين في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية

شاهد.. انطلاق مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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