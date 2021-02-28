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"أم القرى" تعلن عن الاختبارات النصفية والنهائية.. تعرف عليها

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وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية

أعلنت جامعة أم القرى إجراء الاختبارات النصفية والنهائية عن بُعد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ١٤٤٢هـ كالدبلوم البكالوريوس انتظام -انتساب والدراسات العليا ما عدا برامج السنة الأولى المشتركة والسنة التأهيلية والاختبار الشامل لمرحلة الدكتوراه والبرامج التعليمية والمقررات العمليّة أو التدريبية التي تتطلب الحضور.

ويأتي ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية