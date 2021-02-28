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رئيس بيوتنيك: من يتلقى لقاح كورونا لن ينقل العدوى

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رئيس بيوتنيك: من يتلقى لقاح كورونا لن ينقل العدوى رئيس بيوتنيك: من يتلقى لقاح كورونا لن ينقل العدوى

مصراوي Masrawy

07:15 م الأحد 28 فبراير 2021

وكالات

أكد أوجور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح "فايزر" ضد ، أن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصا معديًا أو ناقلاً للفيروس، حسبما ذكرت " اليوم".

ونقلت "روسيا اليوم" عن شاهين قوله في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إن بعد تلقي اللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضًا بنسبة تصل إلى 92%، مضيفًا أنه بهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس.

وتابع، أن الضوء في نهاية النفق بات أكثر سطوعًا، وأنه بمجرد تلقيح عدد كاف من الناس، سنكون سيطرنا على الوباء.

وأشار إلى أن نتائج الدراسات التي أجريت على لقاح بيونتيك أفضل بكثير من المتوقع، وأن الإحصاءات رائعة، وتثبت أننا نسير في الطريق الصحيح.

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مصراوي Masrawy

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