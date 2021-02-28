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إيران ترفض عرضًا لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

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إيران ترفض عرضًا لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي إيران ترفض عرضًا لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي

مصراوي Masrawy

07:04 م الأحد 28 فبراير 2021

وكالات

أكد دبلوماسيان غربيان كبيران، أن إيران رفضت عرضًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإجراء محادثات نووية مباشرة في الأسابيع المقبلة، مما يهدد بزيادة التوترات مع واشنطن، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الأسبوع الماضي، أن الاتفاق النووي "يعيش لحظة حاسمة" مع إعلان إيران تخفيض التزاماتها بالاتفاق، وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من فبراير الجاري، موافقتها على دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران.

وأخبرت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بإلغاء طلب سابق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

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