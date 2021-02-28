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إطلالات اليوم:صبا مبارك بالأحمر.. وكارمن سليمان كاجوال

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إطلالات اليوم:صبا مبارك بالأحمر.. وكارمن سليمان كاجوال إطلالات اليوم:صبا مبارك بالأحمر.. وكارمن سليمان كاجوال

مصراوي Masrawy

06:30 م الأحد 28 فبراير 2021


كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ منة فضالي:
ارتدت الفنانة منة فضالي سويت شيرت باللون النبيتي مزود بأكمام ومزينا بطبعات باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

_ صبا مبارك:
طلت الفنانة صبا مبارك بتوب باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

_ كارمن سليمان:
ظهرت الفنانة كارمن سليمان بسويت شيرت باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت حذاء باللون البيج، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

_نسرين طافش:
تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان باللون البينك، مزود بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر، وارتدت اكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وأساور، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ رانيا منصور:
أما الفنانة رانيا منصور ارتدت توب كت باللون البرتقالي الغامق مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_روجينا:
كما ارتدت الفنانة روجينا سويت شيرت باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

_داليا مصطفى:
ظهرت الفنانة داليا مصطفى بجاكيت جينيز قصير مع بنطلون باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها إسكارف باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الاسود، وتركت شعرها منسدلا.

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