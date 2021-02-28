وزيرة الثقافة تنعى الفنان يوسف شعبان: فقدنا أستاذًا وفنانًا شاملًا

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير يوسف شعبان، الذي غيبه الموت اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا.

وقالت عبدالدايم، في بيان لها، إن الساحة الفنية فقدت أستاذًا وفنانًا شاملًا، ترك أثرًا بارزًا خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عامًا اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية إلى جانب حسه الوطنى الذي تمثل في أدواره ومواقفة الداعمة للدولة.

وأضافت: "الراحل صنع مسيرة فنية مميزة أبدع خلالها في تجسيد كل أدواره فكان ذكيًا ومثاليًا في أداءه ولذا سنظل نذكره دائمًا بأعماله الخالدة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".