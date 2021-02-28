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65 منتحرًا كل أسبوع.. هذا ما فعله نظام "أردوغان" في الأتراك!

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65 منتحرًا كل أسبوع.. هذا ما فعله نظام "أردوغان" في الأتراك! 65 منتحرًا كل أسبوع.. هذا ما فعله نظام "أردوغان" في الأتراك!
تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري يكشف سنوات الخلل بالأرقام

65 منتحرًا كل أسبوع.. هذا ما فعله نظام

أشار تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى ارتفاع نسبة الانتحار في البلاد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان.

ووفق التقرير الذي استعرضته نائبة رئيس الحزب جمزة أقكوش إيلجازدي؛ فقد كانت هناك زيادة في نسبة 48% من حالات الانتحار تحت حكم حزب العدالة والتنمية.

ونقل موقع صحيفة "زمان" التركية عن "إيلجازدي" قولها: "كل أسبوع يموت ما لا يقل عن 65 مواطنًا في نظام حكم الرجل الواحد".

وأرجع التقرير حالات الانتحار في تركيا لأسباب اقتصادية بنسبة 38% للفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019؛ إذ انتحر 232 شخصًا سنة 2017 بسبب دوافع اقتصادية، ووصل الرقم سنة 2019 إلى 312.

كذلك بيّن التقرير أنه في حين أنهى 2030 شخصًا حياتهم لأسباب مختلفة في عام 2002؛ ارتفع هذا العدد إلى 3406 في عام 2019.

ومن الأرقام التي أشار إليها التقرير، أنه بين عامي 2017 و2019، انتحر 9916 شخصًا؛ بينما وصل الرقم إلى 53425 في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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