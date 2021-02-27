عمال نظافة يلقون بكيس النفايات في الشارع بالعارضة.. وأمين جازان يوجّه بالتحقيق

★ ★ ★ ★ ★

مطالبات باتخاذ الإجراءات النظامية بعد انتشار فيديو للواقعة بمنصات التواصل

وجّه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، رئيس بلدية محافظة العارضة، بالتحقيق الفوري في مُلابسات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص في محافظة العارضة، بوضع كيس نفايات داخل ضاغط سيارة النظافة، وقيام عمال النظافة برميه في الشارع بصورة غير مقبولة.

جاء ذلك بعد تداول مقطع لعمال نظافة بمحافظة العارضة يقومون برمي أكياس نفايات من ضاغط سیارة النظافة إلى الشارع وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.