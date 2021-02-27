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رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

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رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد
دعا الله أن يديم على القيادة مـوفور الصحة والعافية

رئيس جامعة جازان يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى بحمد الله.

وسأل "القحطاني" الـمولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد مـوفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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