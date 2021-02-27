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زائرة أمريكية.. أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا

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زائرة أمريكية.. السعودية أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا زائرة أمريكية.. أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا

زائرة أمريكية.. السعودية أكثر دول العالم أمنًا للمرأة وأتمنى زيارتها مجددًا

قالت مواطنة أمريكية في حديث لبرنامج "Moe Show" بعد زيارتها للسعودية للمرة الأولى: إن المملكة العربية أكثر دول العالم أمانًا للمرأة وهو عكس ما كنت أظنه قبل الزيارة.

وذكرت باريس فيرا خلال حديثها في البرنامج أن الصورة النمطية الموجودة لدى الغرب ووسائل الإعلام الغربية عن السعودية غير صحيحة؛ حيث إنها من أكثر دول العالم أمانًا للمرأة، وكذلك لأي شخص، ويمكنه أن يلمس ذلك، مشيرة إلى أنها الدولة الوحيدة التي يمكن للشخص أن يحمل آلاف الدولارت في جيبه بحرية في أي وقت من الليل وفي أي جزء من البلاد دون خوف، وهو ما يتناقض مع ما هو في الولايات المتحدة.

وتابعت فيرا أنها ذهبت لزيارة مواقع سياحية في المملكة مع والدتها، وهناك التقت بأسرة سعودية التي دعتها للعشاء لديهم في منزلهم، وكانت سعيدة جدًّا بتعامل السعوديين، مضيفة: "أرغب في زيارة السعودية مرة أخرى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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