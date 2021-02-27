مفتي مصر يدين منع قوات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

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دعا إلى تحرُّك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات

أدان مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام؛ منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر لدى الشعب اليهودي.

ودعا الدكتور شوقي؛ إلى ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي لوقف منع سلطات الاحتلال إقامة الشعائر الدينية بالمساجد، مشدّداً على ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدّساتها، كما دعا العالم الإسلامي والعربي بمنظماته وهيئاته كافة، وكذلك منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها (اليونسكو)، إلى وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديداً خطيراً على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.