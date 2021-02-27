أخبار عاجلة

ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مفتي يدين منع قوات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

Print
مفتي مصر يدين منع قوات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي مفتي يدين منع قوات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
دعا إلى تحرُّك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات

مفتي مصر يدين منع قوات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

أدان مفتي رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام؛ منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر لدى الشعب اليهودي.

ودعا الدكتور شوقي؛ إلى ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي لوقف منع سلطات الاحتلال إقامة الشعائر الدينية بالمساجد، مشدّداً على ضرورة تحرُّك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل التدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدّساتها، كما دعا العالم الإسلامي والعربي بمنظماته وهيئاته كافة، وكذلك منظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها (اليونسكو)، إلى وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديداً خطيراً على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية