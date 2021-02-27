​بعد قليل.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة لـ10 ساعات

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الالفينات 2000 –الأربع الأف – بعض مناطق مدينة الأمل (الهجانة سابقًا)، اعتبارًا من العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 27 فبراير وحتى الثامنة مساء نفس اليوم ولمدة (10 ساعات).

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع لأعمال إنشاءات كوبري الميثاق والذي يستلزم تغيير مسار خط المياه قطر 600 مم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة، أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضي.​

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