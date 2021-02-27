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دون السماح بالموائد.. "الأوقاف" تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

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دون السماح بالموائد.. "الأوقاف" تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان دون السماح بالموائد.. "الأوقاف" تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

مصراوي Masrawy

09:11 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.​

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد، الدكتور نوح العيسوي بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية و مراعاة مسافات التباعد.

وأوضحت الأوقاف، أن صلاة القيام ستقام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة و الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته ، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها ، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

واختتمت الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.​

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