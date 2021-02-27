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"الأرصاد": تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياح نشطة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة

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"الأرصاد": تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياح نشطة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة "الأرصاد": تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياح نشطة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة
رياح سطحية نشطة على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّناً لسحب رعديّة مُمطرة تُسبق برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل)، ورياحاً سطحية نشطة على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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