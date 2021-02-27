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توجيه الاتهامات لأكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول

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توجيه الاتهامات لأكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول توجيه الاتهامات لأكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول

مصراوي Masrawy

06:13 ص السبت 27 فبراير 2021

نيويورك- (د ب أ/ت ك أ):
قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حول تهديد الإرهاب المحلي من جانب العديد من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية، حيث قال المسؤولون إن تهديد العنف الذي يرتكبه الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقال جون كارلين نائب المدعي العام الذي تولى منصبه في 21 كانون ثاني/يناير "كانت الإحاطة الأولى التي تلقيتها في وظيفتي الجديدة تتعلق بالجهود المبذولة لتقديم مرتكبي هجوم 6 يناير إلى العدالة".

وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 280 من أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي في أعمال شغب عنيفة.

وأشار مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين ارهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية وكذلك الهجمات ضد .

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