أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مطار القاهرة: انتهاء تطوير منظومة السيور في "مبنى 3" يونيو المقبل

Print
مطار القاهرة: انتهاء تطوير منظومة السيور في "مبنى 3" يونيو المقبل مطار القاهرة: انتهاء تطوير منظومة السيور في "مبنى 3" يونيو المقبل

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة لمشروع تغيير منظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 خلال يونيو المقبل، لزيادة السعة الاستيعابية لمنظومة تداول الحقائب داخل المبنى بمرحلتي السفر والوصول.

وأضافت المصادر، أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 18 شهرًا لإنهاء مراحل تنفيذه بالتزامن مع باقي عمليات التطوير، والتي تجرى داخل المبنى وأيضًا في محيط مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، من أجل إنهاء التكدسات داخل وخارج مباني الركاب بالمطار.

وتابعت المصادر، أن السعة الاستيعابية لمنظومة السيور الجديدة تصل إلى 12 ألف حقيبة في الساعة، بينما المنظومة الحالية التي يتم تغييرها يصل استيعابها لنحو 4900 حقيبة فقط، أي ما يعادل أكثر من الضعف سعة استيعابية زيادة تمكن من القضاء على التكدسات والازدحام عند منطقة السيور، بالمقارنة بنسبة تشغيل الرحلات العالية في مبنى الركاب 3، الذي يضم جميع رحلات للطيران وأيضًا جميع شركات تحالف ستار الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن منظومة السيور الجديدة التي يتم تنفيذها داخل مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، تعد الأحدث عالميًا في المطارات، حيث إنها مزودة ليست فقط بمرونة في حركة الحقائب وتتبعها على السير، ولكن أيضًا من الناحية التأمينية بإرفاق أجهزة تأمين لها لمراقبة جميع الحقائب القادمة والمسافرة على الرحلات الجوية من خلال المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية