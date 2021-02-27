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نظر دعوى إنشاء رابطة التاكسي الأبيض اليوم

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نظر دعوى إنشاء رابطة التاكسي الأبيض اليوم نظر دعوى إنشاء رابطة التاكسي الأبيض اليوم

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 27 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، دعوى وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلًا عن سيارتهم القديمة.

وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل ، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى أن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحًا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدًا إلى الدولة بدلًا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.وكان سائقو التاكسي الأبيض أقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم التاكسي الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.

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