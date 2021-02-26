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للمرأة.. كيف تتخلصين من نمو الشعر تحت الجلد؟

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للمرأة.. كيف تتخلصين من نمو الشعر تحت الجلد؟ للمرأة.. كيف تتخلصين من نمو الشعر تحت الجلد؟

مصراوي Masrawy

07:30 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتبت- أسماء مرسي

عندما لا ينمو شعر الجسم بشكل طبيعي، يؤدي إلى حدوث التفاف للشعرة حول نفسها، أو ما يعرف بـ"نمو الشعر تحت الجلد"، الذي يعد من أكثر الأمور التي تزعج الكثير من النساء، خاصة أنها تشكل التهابات تمنحك مظهرا غير لائق.

وهنا نكشف لك بعض الطرق والحيل التي تساعدك على منع نمو الشعر تحت الجلد، وفقا لموقع "brightside".

- غسل اليدين جيدا:

ينصح بضرورة غسل الجلد جيدا بالماء الدافئ، وإذا كنت تفكر في إزالة شعر الجسم بجهاز الشمع، استخدمي أولا مطهر للجسم، وثم ضعي كريم إزالة الشعر، سيضمن ذلك ترطيب الشعر وعدم نموه تحت الجلد.

- تحديد الاتجاه الصحيح لإزالة الشعر:

من الأفضل التخلص من الشعر الزائد في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، حتى تتمكني من إزالته نهائيا وعدم ترك أى آثار باقية، فضلا عن عدم ارتداء الملابس الضيقة لأنها من شأنها أن تغير اتجاه نمو الشعر وتزيد من فرص نموه تحت الجلد.

- تجنب إزالة الشعيرات بالملقاط:

تعد من الأمور الخاطئة التي تفعلها الكثير من الفتيات، حيث إنها تتسبب في ظهور الالتهابات والحكة، لذلك من الأفضل ضعي منشفة دافئة على الشعيرات، حيث يساهم ذلك على تجنب نمو الشعر تحت الجلد.

- تقشير البشرة:

يجلب التقشير العديد من الفوائد للبشرة، حيث يساهم في الحفاظ على نضارتها وسلامتها، فضلا عن إزالة خلايا الجلد الميتة، وبالتالي عدم اختراق الجلد وظهور الشعيرات.

- عدم استخدام جهاز الشمع:

يجب عليك تجنب إزالة الشعر بالشمع قبل أن ينمو تماما بشكل كامل، لأن إزالته وهو قصير يمكنها أن تؤدي إلى تكسره وتقطعه، ما يجعله ينمو بشكل أسرع مرة أخرى.

- ترطيب البشرة:

تجنبي إزالة الشعر إذا كانت البشرة جافة، لذا ينصح بترطيب البشرة جيدا قبل البدء، ثم قومي بتدليك البشرة بكريم ملطف ومرطب بعد إزالة الشعر.

- الامتناع عن إزالة الشعر:

عندما لا تفعلين ذلك، سيضمن ذلك كونك لن تتعاملي مجدداً مع الشعيرات الناشبة، لذا تختار بعض النساء الامتناع عن إزالة الشعر والاحتفاظ بمظهرهن الطبيعي.

فمثلاً، تجرأت الفنانة جوليا روبرتس، ذات مرة، على المشي على السجادة الحمراء دون إزالة شعر الإبط.

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