المجتمع منقسم.. نقيب القراء: حديث "محمود الشحات" أثار لغطا كبيرا ولن نسكت عنه

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن حديث القاريء محمود الشحات معن رؤيته للذات الإلهية أثار جدلا في الشارع المصري، وتحدث معي البعض فيما ما صرح به بحكم منصبي.

وأضاف في بث مباشر لمصراوي، الجمعة:" اطلعت على الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للشيخ محمود الشحات، وتأكدت فعلا مما قاله، وتحركت النقابة وأرسلنا له إخطارا للتحقيق أمام لجنة القيم، بحضور أحد علماء الأزهر في هذا الموضوع لمناقشته فيما قاله": متابعا:"الأمر خطير ويتعلق بالمولى عز وجل، وما قاله ليس سهلا، ولن نسكت عن لك."

وتابع شيخ عموم المقاريء المصرية:"الشيخ محمد الشحات يفاجئنا كل فترة بأشياء أرجو أن يكف عنها، وأن يظل كوالده أسوة طيبة وقدوة حسنة، ولا داعي للإثارات التي يقوم بها كل فترة".

وأوضح شيخ عموم المقاريء المصرية:" أدعو الشيخ محمود الشحات إلى الحضور للنقابة لقل الفتنة في مهدها، لأن المجتمع شبه منقسم وهناك لغط كبير حول ما قاله، ولابد أن يغلق هذا الملف بحضوره ومثوله أمام لجنة التحقيق، وسيكون خيرا ويتم قتل الفتنة في مهدها".

وأعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، أمس، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه؛ للتحقيق معه فيما صرح به في وسائل التواصل الاجتماعي من رؤيته للذات الإلهية.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن جلسة التحقيق مع الشيخ محمود الشحات ستعقد بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف؛ لتفنيد ما صرح به حول رؤيته للذات الإلهية.