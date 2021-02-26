أخبار عاجلة

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة -
عمرو دياب بقميص مفتوح في إطلالة كاجوال -
شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية -
في مشهد يذكِّر بأزمة أكتوبر 2019.. احتجاجات في مدن لبنانية عدة إثر هبوط جديد لليرة -
لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA -
أيقونة الابتزاز..! -
"آل الشيخ": المبادرة الدعوية بالشراكة مع "التعليم" و"أمن الدولة" عمل تكاملي يوافق رؤى القيادة -
بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي -
"الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة -
مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

المجتمع منقسم.. نقيب القراء: حديث "محمود الشحات" أثار لغطا كبيرا ولن نسكت عنه -

Print
المجتمع منقسم.. نقيب القراء: حديث "محمود الشحات" أثار لغطا كبيرا ولن نسكت عنه - فيديو المجتمع منقسم.. نقيب القراء: حديث "محمود الشحات" أثار لغطا كبيرا ولن نسكت عنه -

مصراوي Masrawy

04:20 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن حديث القاريء محمود الشحات معن رؤيته للذات الإلهية أثار جدلا في الشارع المصري، وتحدث معي البعض فيما ما صرح به بحكم منصبي.

وأضاف في بث مباشر لمصراوي، الجمعة:" اطلعت على الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للشيخ محمود الشحات، وتأكدت فعلا مما قاله، وتحركت النقابة وأرسلنا له إخطارا للتحقيق أمام لجنة القيم، بحضور أحد علماء الأزهر في هذا الموضوع لمناقشته فيما قاله": متابعا:"الأمر خطير ويتعلق بالمولى عز وجل، وما قاله ليس سهلا، ولن نسكت عن لك."

وتابع شيخ عموم المقاريء المصرية:"الشيخ محمد الشحات يفاجئنا كل فترة بأشياء أرجو أن يكف عنها، وأن يظل كوالده أسوة طيبة وقدوة حسنة، ولا داعي للإثارات التي يقوم بها كل فترة".

وأوضح شيخ عموم المقاريء المصرية:" أدعو إلى الحضور للنقابة لقل الفتنة في مهدها، لأن المجتمع شبه منقسم وهناك لغط كبير حول ما قاله، ولابد أن يغلق هذا الملف بحضوره ومثوله أمام لجنة التحقيق، وسيكون خيرا ويتم قتل الفتنة في مهدها".

وأعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، أمس، إحالة العضو محمود الشحات أنور إلى لجنة القيم بالنقابة واستدعائه؛ للتحقيق معه فيما صرح به في وسائل التواصل الاجتماعي من رؤيته للذات الإلهية.

وقال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن جلسة التحقيق مع الشيخ محمود الشحات ستعقد بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف؛ لتفنيد ما صرح به حول رؤيته للذات الإلهية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

شبكة عيون الإخبارية