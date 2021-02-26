أخبار عاجلة

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة -
عمرو دياب بقميص مفتوح في إطلالة كاجوال -
شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية -
في مشهد يذكِّر بأزمة أكتوبر 2019.. احتجاجات في مدن لبنانية عدة إثر هبوط جديد لليرة -
لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA -
أيقونة الابتزاز..! -
"آل الشيخ": المبادرة الدعوية بالشراكة مع "التعليم" و"أمن الدولة" عمل تكاملي يوافق رؤى القيادة -
بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي -
"الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة -
مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تفحم محتويات غرفة أسفل عقار بإمبابة دون إصابات

Print
تفحم محتويات غرفة أسفل عقار بإمبابة دون إصابات تفحم محتويات غرفة أسفل عقار بإمبابة دون إصابات

مصراوي Masrawy

04:10 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا محدودًا في غرفة أسفل عقار بحي إمبابة، شمال المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بدائرة قسم إمبابة.

على الفور، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء تنسيقا مع شرطة النجدة.

وتبين نشبو الحريق في غرفة اتخذها أحد الأشخاص كمخزن بداخلها بعض المنقولات القديمة التي التهمتها النيران دون امتداد الحريق إلى الوحدات السكنية أو المحال المجاورة.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية