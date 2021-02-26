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الأمن العام يكشف لغز سرقة خزينة شركة في الإسكندرية

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الأمن العام يكشف لغز سرقة خزينة شركة في الإسكندرية الأمن العام يكشف لغز سرقة خزينة شركة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:23 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وضبط 9 أشخاص من مرتكبي الواقعة، واعترفوا بشراء هواتف ودراجة نارية وبوتاجاز بالأموال المسروقة.

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا من مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام

توصلت جهود البحث الجنائي لتحديد مرتكبي الواقعة وهم 9 أشخاص، أحدهم عامل سابق بالشركة، ونجل سائق بالشركة – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث استغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه باستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة وأن يوم ارتكاب الواقعة أجازة للعاملين بالشركة.

وتوجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقي المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة وفروا هاربين.

وبإرشادهم تم ضبط الخزينة مقطعة والآداة المستخدمة عبارة عن صاروخ كهربائي ومبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف المتهمين بقيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم (هواتف محمولة – دراجة نارية – شاشة عرض – بوتاجاز – مشغولات ذهبية) واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

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