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بالصور.. تشييع جنازة المستشار طارق البشري من مسجد مصطفى محمود

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بالصور.. تشييع جنازة المستشار طارق البشري من مسجد مصطفى محمود بالصور.. تشييع جنازة المستشار طارق البشري من مسجد مصطفى محمود

مصراوي Masrawy

01:54 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تصوير- هاني رجب

شيعت اليوم الجمعة، جنازة المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير 2011؛ بمشاركة عدد من مُحبيه ومستشاري المجلس.

وتم تشييع جثمان المستشار طارق البشري من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الجمعة.

وتوفي، صباح اليوم الجمعة، المستشار طارق البشري؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة نظرًا للإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب .

وشغل البشري منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

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