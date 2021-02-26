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الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم

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الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم

مصراوي Masrawy

12:11 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة سنورس.

وعُقدت الجلسة بالتنسيق مع "أعضاء لجان المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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