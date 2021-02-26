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تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية

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تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية خلال حملات بالطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

11:50 ص الجمعة 26 فبراير 2021


كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5827 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2015 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 226 مخالفة السير بدون تراخيص، 22 مخالفة شروط التراخيص، 36 مخالفة موقف عشوائي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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